Определены ответственные за достижение показателей эффективности деятельности губернатора Политика

Пенза, 8 апреля 2021. PenzaNews. Перечень исполнительных органов государственной власти Пензенской области и структурных подразделений регионального правительства, ответственных за достижение значений показателей эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов госвласти, утвержден распоряжением облправительства №156-рП.

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Документ принят в целях реализации указа президента России №68 от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Согласно распоряжению, за такой критерий, как доверие к власти, будет отвечать управление внутренней политики правительства Пензенской области.

Ответственными за достижение значений по показателю «Численность населения субъекта Российской Федерации» назначены два региональных ведомства — Минтруд и Минздрав; «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» — министерство здравоохранения; «Уровень бедности» — министерство труда, социальной защиты и демографии; «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» — министерство физкультуры и спорта, «Уровень образования» — министерство образования.

За результаты по показателю «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в Пензенской области будут отвечать министерства образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта; «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» — Минобразования; «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» — Минкультуры, Минобразования, управление внутренней политики регионального правительства, департамент информационной политики и СМИ; «Число посещений культурных мероприятий» — министерство культуры и туризма.

За достижение значений по показателю «Количество семей, улучшивших жилищные условия» ответственными стали Минтруд и Минстрой; «Объем жилищного строительства» — Минстрой; «Качество городской среды» — управление ЖКХ и гражданской защиты населения; «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам» — Минстрой; «Качество окружающей среды» — министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Ответственными за критерий «Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы» назначены сразу пять министерств — труда, соцзащиты и демографии, экономики, сельского хозяйства, строительства и дорожного хозяйства, промышленности и инновационной политики; «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения» — Минтруд; «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» — Минэкономики; «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» — Минэкономики, Минсельхоз и Минпром.

За достижение значений 20-го показателя — «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений» — будут нести ответственность управление цифрового развития, информационных технологий и связи, исполнительные органы госвласти региона, которые предоставляют государственные услуги, а также те, которые осуществляют функции контрольно-надзорной деятельности.