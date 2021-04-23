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Объявлен конкурсный отбор претендентов на должность главного архитектора Пензенской области

18:20 | 23.04.2021 | Политика

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Конкурсный отбор претендентов на должность главного архитектора Пензенской области стартовал в пятницу, 23 апреля.

Объявлен конкурсный отбор претендентов на должность главного архитектора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием документов от соискателей продлится по 6 мая.

Среди требований к кандидатам — возраст не более 65 лет, наличие высшего образования, стаж не менее 4 лет.

Порядок проведения конкурсного отбора предусматривает, что специально созданная комиссия сначала оценит представленные документы, а также уровень профессиональных знаний и умений.

13 мая состоится тестирование, 16-го числа — собеседование по результатам подготовки претендентами индивидуальных проектов на тему «Концепция развития архитектуры и градостроительства Пензенской области».

После этого комиссия составит рейтинг участников конкурсного отбора.

На основании произведенного ранжирования два-три кандидата с наибольшим количеством баллов будут приглашены на индивидуальное собеседование с главой региона, который оценит их профессиональный уровень по 3-балльной шкале.

Если ни один из кандидатов не наберет трех баллов, конкурсный отбор будет признан несостоявшимся.

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