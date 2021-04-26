Михаил Кудимов назначен врио замначальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Политика

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Михаил Кудимов назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

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Он отметил, что, согласно результатам социологических опросов, сфера ЖКХ занимает четвертое место по уровню недовольства граждан.

«Там реально огромное недовольство людей — и вопросами благоустройства, и вопросами организации работы управляющих компаний, и вообще всем тем, как это вся система построена и функционирует, поэтому я надеюсь, что Вы будете в помощь начальнику управления [Михаилу Панюхину]», — сказал Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени Михаил Кудимов занимал должность директора МКП «Теплоснабжение города Пензы».

До этого он работал заместителем начальника управления культуры Пензы, еще раньше — начальником городского управления ЖКХ.