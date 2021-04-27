В Пензе отметили 15-летие молодежного совета при гордуме Политика

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 15-летию молодежного совета при Пензенской городской думе, состоялось во вторник, 27 апреля.

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В нем приняли участие представители всех составов.

Приветствуя собравшихся, глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин отметил, что молодежный совет объединяет думающих и инициативных людей, которые готовы вникать в проблемы муниципалитета и предлагать варианты их решения.

«Без вас, молодых, нет никакого дальнейшего развития, нет никакого дальнейшего продвижения ни в городе, ни в области, ни в стране в целом», — сказал он.

Владимир Мутовкин пожелал членам молодежного совета дальнейших успехов.

«Чтобы у вас были мечты, мечты становились планами, а планы становились реальными делами!» — подчеркнул глава города.

В свою очередь его заместитель Иван Краснов обратил внимание на то, что молодежный совет является хорошей стартовой площадкой для тех, кто занимает активную жизненную позицию.

«Нынешний состав молодежного совета очень, на мой взгляд, яркий», — сказал он, выразив уверенность в том, что в будущем многие проявят себя в различных сферах деятельности.

Среди тех, кто поделился воспоминаниями об истории коллегиального совещательного и консультативного органа, был депутат Законодательного собрания Пензенской области, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев, который являлся первым председателем молодежного совета.

Обращаясь с напутственным словом к нынешнему составу, он призвал жить своим умом и учиться взаимодействовать с приверженцами других взглядов.

«Как раз именно этот навык и нужно оттачивать — уметь находить не какие-то разные моменты, а нечто общее, то, что объединяет, чтобы продвинуть свою идею», — отметил депутат.

В ходе заседания сопредседатель молодежного совета Владимир Обухов предложил создать ассоциацию, которая объединит представителей всех составов.

Глава Пензы Владимир Мутовкин эту идею поддержал и выразил готовность оказать необходимое содействие.