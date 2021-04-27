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У Мельниченко появились аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram

21:30 | 27.04.2021 | Политика

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Аккаунты временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко зарегистрированы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram; ссылки на них размещены на главной странице сайта регионального правительства.

У Мельниченко появились аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая запись во всех трех аккаунтах сделана во вторник, 27 апреля, при этом текст идентичен.

«Приветствую всех жителей Пензенской области! Не планировал заводить социальные сети, но вижу, что жителям важно общаться напрямую. Сегодня во время рабочей поездки по городу в одном из дворов ко мне подошла Наталья Шишлова. Рассказала, что хотела обратиться по личному вопросу, но найти меня в социальных сетях не смогла», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что аналогичную просьбу высказали студенты Пензенского государственного университета.

«Я решил вести страницу лично. Социальные сети — это важный канал общения с земляками, способ не только взять на карандаш проблему, описанную в комментарии, а должным образом отреагировать. И не отпиской, а действием! По моему поручению все члены правительства будут постоянно мониторить мои страницы, оперативно отвечать на жалобы и обращения жителей. Контроль по отработке обращений оставляю за собой», — отмечается в тексте.

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