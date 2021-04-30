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Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах

12:59 | 30.04.2021 | Политика

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах.

Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что творится в интернете... Там много «интересного» пишут», — отметил он в ходе 22-й очередной сессии в пятницу, 30 апреля.

Владимир Мутовкин добавил, что готов реагировать на публикации о себе в тех случаях, когда автор известен и пишет под своей фамилией.

«Но те, кто прячется за неизвестность по Telegram-каналам и пишет всякие вещи, ну, наверное... Конечно, реагировать на них надо в том смысле, если они имеют под собой какую-то основу действительную. Ну, а на каждый как бы позыв вот такой вот, выступление отзываться и как-то реагировать я для себя лично не считаю нужным», — сказал глава города.

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