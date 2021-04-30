Глава Пензы ответил на предложение отказаться от поездок на служебном внедорожнике Политика

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин ответил на предложение отказаться от поездок на служебном внедорожнике.

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Данную тему в ходе 22-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 апреля, поднял депутат от округа №6 Сергей Лукичев, входящий во фракцию КПРФ.

«С чем связано то, что у нас автопарк главы города, замов [главы] городской администрации и главы администрации города состоит из внедорожников? Вы не уверены в том, что у нас по городу можно ездить на других видах легкового транспорта?» — поинтересовался народный избранник.

В свою очередь Владимир Мутовкин сообщил, что он и глава администрации Пензы Андрей Лузгин пользуются тем транспортом, на котором передвигались прежние руководители муниципального образования.

«Сергей Константинович, я Вам скажут так, что вот этот парк, на котором ездит глава администрации и глава города, сформировался более 6 лет назад, и ни я, ни Андрей Вячеславович к его формированию никакого отношения не имели. Но если сейчас продать эти машины, то с учетом возросших цен новые машины, даже если будут простые седаны, будут стоит либо на уровне, либо дороже. Имеет смысл сейчас этим заниматься или нет?» — отметил глава Пензы.

Депутат на этот вопрос ответил утвердительно и в качестве альтернативы предложил рассмотреть вопрос о заключении договора с организацией, оказывающей услуги такси.

Однако Владимир Мутовкин заявил, что не готов повседневно доверять свою жизнь водителям, которых не знает.

Он также обратил внимание на то, что не уверен в том контроле, которому подвергаются водители перед выходом на смену.

«То, что у нас творится в такси, мы неоднократно видели: что аварии ежедневно происходят с участием такси, что иногда задерживают за рулем такси людей, находящихся в нетрезвом виде, в состоянии наркотического опьянения. Поэтому, честно говоря, если будет принято решение эти транспортные средства изъять, ну я просто буду ездить тогда на своей машине», — сказал Владимир Мутовкин.

На это Сергей Лукичев отреагировал словами: «тоже вариант».

«Я думаю, основная масса депутатов ездит на своих машинах», — отметил он.