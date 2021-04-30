Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы
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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от округа №19, член фракции «Единая Россия» Валерий Савельев, который занимает должность главврача областного лечебно-физкультурного диспансера, высказал идею о формировании рейтинга народных избранников.
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«Интересно посмотреть на рейтинг депутатов», — отметил он, обращаясь к главе Пензы, руководителю фракции «Единая Россия» в гордуме Владимиру Мутовкину в ходе 22-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 апреля.
В свою очередь Владимир Мутовкин попросил Валерия Савельева уточнить, каким образом он предлагает определять рейтинг депутатов.
«Я пока не предлагаю, я просто такую мысль высказываю — посмотреть по конкретным делам», — пояснил депутат.
Валерий Савельев предположил, что всем народным избранникам было бы полезно сравнить свои результаты с достижениями коллег.
По словам Владимира Мутовкина, он не имеет ничего против.
«Я не возражаю. Давайте подумаем как это сделать», — сказал он.