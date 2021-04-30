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Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы

15:04 | 30.04.2021 | Политика

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от округа №19, член фракции «Единая Россия» Валерий Савельев, который занимает должность главврача областного лечебно-физкультурного диспансера, высказал идею о формировании рейтинга народных избранников.

Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Интересно посмотреть на рейтинг депутатов», — отметил он, обращаясь к главе Пензы, руководителю фракции «Единая Россия» в гордуме Владимиру Мутовкину в ходе 22-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 апреля.

В свою очередь Владимир Мутовкин попросил Валерия Савельева уточнить, каким образом он предлагает определять рейтинг депутатов.

«Я пока не предлагаю, я просто такую мысль высказываю — посмотреть по конкретным делам», — пояснил депутат.

Валерий Савельев предположил, что всем народным избранникам было бы полезно сравнить свои результаты с достижениями коллег.

По словам Владимира Мутовкина, он не имеет ничего против.

«Я не возражаю. Давайте подумаем как это сделать», — сказал он.

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