Костин назначен врио зампреда правительства, Чикин возглавил управление цифрового развития Политика

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Алексей Костин, который до настоящего времени возглавлял управление цифрового развития, информационных технологий и связи, назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области; вместо него руководить ведомством будет Руслан Чикин. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

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«Важнейшим направлением является информатизация на сегодняшний день. Информатизация именно комплексная, то есть мы все-таки должны переходить на другие электронные сервисы, которые, с одной стороны, облегчают жизнь людям, а, с другой стороны, исключают в том числе коррупционные составляющие. [...] У нас теперь будет заместитель председателя правительства, который четко отвечает за вопросы информатизации. Хочу представить временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Костина Алексея Владимировича. [...] Чикин Руслан Вячеславович [...] продолжит после Алексея Владимировича руководить управлением информатизации», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в среду, 12 мая.

Он добавил, что Алексей Костин будет нести ответственность за целый ряд направлений.

«Вы будете отвечать за проектную деятельность правительства Пензенской области. Это не только национальные проекты, [...] это в целом вся система электронного правительства — та, которую нам еще придется в нормальное состояние привести и создать фактически. Это первое. Второе — понятно, цифровое развитие, информационные технологии и связь, управление, остается за Вами. Плюс, Вы «прирастаете» транспортом и координацией трех ГБУ «Безопасный регион», «Аэропорт города Пензы» и «Организатор перевозок Пензенской области», — уточнил Олег Мельниченко.

Таким образом, по его словам, Алексей Костин будет курировать три управления: проектной деятельности; транспорта; цифрового развития, информационных технологий и связи.

«Надеюсь, что Вы с этой задачей справитесь», — сказал Олег Мельниченко.

До настоящего времени управления проектной деятельности и транспорта находились в ведении врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева, управление цифрового развития, информационных технологий и связи курировал врио зампреда облправительства Валерий Беспалов.