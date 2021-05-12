Виталий Макаров освободил пост первого вице-мэра Пензы Политика

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров освободил занимаемый пост. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Анастасия Соборникова.

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«Сегодня у него был последний рабочий день в данной должности», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Виталий Макаров, оставил пост первого вице-мэра в связи с переходом на новое место работы.

Анастасия Соборникова добавила, что исполнение обязанностей возложено на замглавы администрации города Сергея Волкова.

После увольнения Виталия Макарова у мэра Пензы Андрея Лузгина осталось три заместителя: Сергей Волков — по социальной политике и развитию местного самоуправления Магомед Агамагомедов — по земельным и градостроительным вопросам, а также Александр Басенко, который исполняет обязанности вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виталий Макаров занял должность первого заместителя главы администрации Пензы 31 января 2020 года.

До этого он в течение трех лет был главой администрации Сердобска, а еще раньше возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления управления внутренней политики регионального правительства.