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Очередная сессия пензенской гордумы состоится 28 мая

13:31 | 23.05.2021 | Политика

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Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. 23-я очередная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 28 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

Очередная сессия пензенской гордумы состоится 28 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что депутаты рассмотрят отчет об исполнении бюджета Пензы за 2020 год и изменения, которые предлагается внести в главный финансовый документ города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Помимо этого, в повестку включены отчеты о деятельности администраций Октябрьского и Первомайского районов за прошлый год, вопрос об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей и некоторые другие.

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