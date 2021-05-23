Очередная сессия пензенской гордумы состоится 28 мая Политика

Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. 23-я очередная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 28 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

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В нем уточняется, что депутаты рассмотрят отчет об исполнении бюджета Пензы за 2020 год и изменения, которые предлагается внести в главный финансовый документ города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Помимо этого, в повестку включены отчеты о деятельности администраций Октябрьского и Первомайского районов за прошлый год, вопрос об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей и некоторые другие.