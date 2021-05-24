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Елена Петросова освобождена от должности врио замминистра образования Пензенской области

09:32 | 24.05.2021 | Политика

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Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Елена Петросова освобождена от должности врио заместителя министра образования Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Елена Петросова освобождена от должности врио замминистра образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас одна отставка. Петросова Елена Витальевна освобождена от занимаемой должности», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

Причину увольнения Елены Петросовой врио губернатора не назвал.

Петросова Елена Витальевна родилась в 1965 году.

В 1988 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Математика» с дополнительной специальностью «Физика».

В том же году начала трудовую деятельность учителем математики и физики восьмилетней школы совхоза «Серп и Молот» Пензенского района.

С 1989 по 2013 годы работала учителем, завучем, заместителем руководителя, а затем и директором в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.

С декабря 2013 года трудилась в министерстве образования Пензенской области, где с мая 2017 года занимала должность заместителя министра – начальника управления профессионального образования и молодежной политики, с 1 марта 2018-го — заместителя министра.

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