Пензенская область и Ингушетия договорились о сотрудничестве Политика

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Ингушетией заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, разработки, освоения и развития наукоемких производств, обмен опытом по созданию комфортной среды, сотрудничество в агропромышленном секторе, строительстве, ЖКХ, молодежной политике и торговле.

«Пензенская область нацелена на то, чтобы налаживать с Республикой Ингушетия взаимодействие в сфере инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, реализовывать совместные проекты в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, туризме, во многих других отраслях», — сказал Олег Мельниченко.

Он напомнил, что с обоими регионами связана судьба поэта Михаила Лермонтова.

«Считаю, что культурные связи, установленные нашим великим земляком, нужно интенсивно развивать», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.