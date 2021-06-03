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Пензенская область и Ингушетия договорились о сотрудничестве

18:34 | 03.06.2021 | Политика

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Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Ингушетией заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Пензенская область и Ингушетия договорились о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, разработки, освоения и развития наукоемких производств, обмен опытом по созданию комфортной среды, сотрудничество в агропромышленном секторе, строительстве, ЖКХ, молодежной политике и торговле.

«Пензенская область нацелена на то, чтобы налаживать с Республикой Ингушетия взаимодействие в сфере инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, реализовывать совместные проекты в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, туризме, во многих других отраслях», — сказал Олег Мельниченко.

Он напомнил, что с обоими регионами связана судьба поэта Михаила Лермонтова.

«Считаю, что культурные связи, установленные нашим великим земляком, нужно интенсивно развивать», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

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