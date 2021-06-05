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Состоялась рабочая встреча врио губернатора Пензенской области и посла Израиля в России

09:00 | 05.06.2021 | Политика

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Санкт-Петербург, 5 июня 2021. PenzaNews. Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и посла Израиля в России Александра Бен Цви состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в минувшую пятницу, 4 июня.

Состоялась рабочая встреча врио губернатора Пензенской области и посла Израиля в России

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя собеседника, Олег Мельниченко подчеркнул, что регион заинтересован в развитии торгово-экономических связей, промышленной кооперации, взаимодействия в социальной и культурной сферах.

Он напомнил, что Пензенскую область и Израиль связывают давние дружеские и партнерские отношения.

«В 2007 году было подписано соглашение между правительством Пензенской области Российской Федерации и администрацией города Рамат-Ган государства Израиль о побратимстве», — сказал врио губернатора.

В свою очередь Александр Бен Цви отметил, что в 2021 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

«Это для нас большое событие», — подчеркнул он.

Посол добавил, что пандемия коронавируса негативно сказалась на объемах товарооборота и взаимодействии в социокультурной сфере.

«Хочется вернуться к тем показателям, которые были в 2019 году», — сказал Александр Бен Цви.

По словам Олега Мельниченко, Пензенская область нацелена на дальнейшее развитие экономических и культурно-гуманитарных отношений с Израилем.

«Мы готовы укреплять международные связи, создавать современные высокотехнологичные совместные проекты, поддерживать новые перспективные направления сотрудничества», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

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