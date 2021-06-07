В Пензенской области избраны делегаты на съезд «Единой России» Политика

Каменка, 7 июня 2021. PenzaNews. Участники XXXI конференции пензенского регионального отделения «Единой России», состоявшейся в Каменке, избрали шестерых делегатов для участия в XX съезде партии, который пройдет в Москве 19 июня.

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Это учитель математики школы села Засечного Екатерина Бурматова, исполнительный секретарь сердобского местного отделения «Единой России» Элина Кунгурова, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Марат Лебедев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, гендиректор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», глава регионального совета руководителей фракций партии «Единая Россия» Вадим Супиков и руководитель штаба МГЕР в Пензенской области Илья Щербаков.

Кроме того, делегатами съезда по статусу являются члены президиума Генерального совета партии — временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и сенатор Российской Федерации Мария Львова-Белова.