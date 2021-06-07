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В Пензенской области обновлен состав регполитсовета «Единой России»

21:36 | 07.06.2021 | Политика

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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Состав пензенского регионального политсовета «Единой России» обновлен в порядке ротации в ходе XXXI конференции реготделения партии, состоявшейся в Каменке в понедельник, 7 июня.

В Пензенской области обновлен состав регполитсовета «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из состава регполитсовета выведены 22 человека: Александр Абрашкин, Дмитрий Баклашов, Иван Белозерцев, Анатолий Бирюзов, Владимир Вдонин, Александр Воронков, Юрий Дворянинов, Григорий Кабельский, Сергей Козин, Вячеслав Космачев, Сергей Краснопеев, Виктор Кувайцев, Татьяна Курдова, Олег Куроедов, Анатолий Лошкарев, Дмитрий Пышкин, Олег Рачков, Лариса Рябихина, Валерий Савельев, Олег Синенков, Василий Трохин и Василий Шатров.

Введены в состав регионального политического совета 17 человек: Рустям Агишев, Дмитрий Акимов, Кристина Бабынина, Юлия Бочкарева, Екатерина Бурматова, Игорь Гарькин, Виталий Гудков, Денис Желиховский, Юрий Зиновьев, Олег Кухарев, Марат Лебедев, Валерий Лидин, Элина Маткова, Сергей Мельников, Иван Николаев, Антон Павлуткин и Илья Щербаков.

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