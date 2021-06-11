Преодолеть кризис доверия к власти будет весьма непросто — Мельниченко Политика

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что преодолеть кризис доверия к власти будет весьма непросто.

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«Есть еще один очень серьезный вызов. Не внешний вызов. Наш собственный вызов, внутрирегиональный. И этот вызов четко прослеживается по всем социологическим исследованиям, проведенным за последнее время. Этот вызов можно сформулировать так: кризис доверия к власти. Без преодоления этого кризиса у нас ничего не получится, и преодолеть его будет весьма непросто. Это надо понимать», — сказал он, говоря об основных направлениях социально-экономического развития Пензенской области в ходе расширенного заседания 41-й очередной сессии Законодательного собрания региона в киноконцертном зале «Пенза».

Олег Мельниченко добавил, что эта работа потребует усилий власти и консолидации общества.

«В первую очередь, конечно, мы обязаны работу начать с самих себя, с перестройки своего сознания и подходов», — отметил врио губернатора.