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Анонсирован кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей»

18:51 | 11.06.2021 | Политика

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко анонсировал запуск кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей».

Анонсирован кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Важнейшим для повышения эффективности регионального управления, да и для муниципального тоже, будет новый кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей». Этот проект — конкретная мера по созданию эффективных социальных лифтов и обновление управленческого потенциала», — сказал он, говоря об основных направлениях социально-экономического развития Пензенской области в ходе расширенного заседания 41-й очередной сессии Законодательного собрания региона в киноконцертном зале «Пенза».

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области необходимо создать условия для того, чтобы талантливые, активные и амбициозные люди могли найти применение своим способностям «здесь и сейчас», а не покидали регион.

«Нам предстоит реализовать комплекс мер, стимулирующих увеличение таких людей в органах государственной власти. С этой целью в ближайшее время будет объявлено о запуске кадрового конкурса», — отметил врио губернатора.

Олег Мельниченко пояснил, что данный проект позволит, с одной стороны, оценить возможности дальнейшего профессионального применения государственных и муниципальных служащих, а, с другой, охватить молодежь, которая готова работать в органах власти.

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