Мельниченко принял участие в выездном совещании под председательством секретаря Совбеза Политика

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа, которое секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Самаре в среду, 16 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Отдельное внимание было уделено проблемам экологической безопасности.

Присутствующие рассмотрели дополнительные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением экологической обстановки в субъектах ПФО.

Особый акцент был сделан на проблематике ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшения уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, утилизации и переработки отходов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Олег Мельниченко доложил о мерах, которые планируется принять для улучшения экологической ситуации на территории региона.