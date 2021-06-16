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Мельниченко принял участие в выездном совещании под председательством секретаря Совбеза

16:37 | 16.06.2021 | Политика

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа, которое секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Самаре в среду, 16 июня.

Мельниченко принял участие в выездном совещании под председательством секретаря Совбеза

Фото: Pnzreg.ru

Отдельное внимание было уделено проблемам экологической безопасности.

Присутствующие рассмотрели дополнительные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением экологической обстановки в субъектах ПФО.

Особый акцент был сделан на проблематике ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшения уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, утилизации и переработки отходов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Олег Мельниченко доложил о мерах, которые планируется принять для улучшения экологической ситуации на территории региона.

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