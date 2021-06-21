EN
18:25:42 Понедельник, 21 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Евгений Поричанский назначен врио замминистра экономики Пензенской области

09:20 | 21.06.2021 | Политика

Печать

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Евгений Поричанский назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра экономики Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Евгений Поричанский назначен врио замминистра экономики Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Человек «вырос» непосредственно в министерстве, прошел все ступени управленческой карьеры, я считаю, что дорос до заместителя министра», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

Он выразил надежду на то, что Евгений Поричанский оправдает оказанное ему доверие.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства экономики Пензенской области, в настоящее время у врио министра Сергея Капралова трое заместителей.

Пост врио первого замминистра занимает Роман Трялин, должности врио замминистра — Евгений Поричанский и Сергей Козыро.

Новости партнеров
Читайте также
Суд увеличил до 600 тыс. рублей размер компенсации женщине, лишившейся руки на работе В Пензе 26 июня ограничат продажу алкоголя
Михаил Дралин выступил на втором этапе Российской серии кольцевых гонок В Пензе выявлена поддельная 5-тысячная купюра
В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама