Евгений Поричанский назначен врио замминистра экономики Пензенской области Политика

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Евгений Поричанский назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра экономики Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

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«Человек «вырос» непосредственно в министерстве, прошел все ступени управленческой карьеры, я считаю, что дорос до заместителя министра», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

Он выразил надежду на то, что Евгений Поричанский оправдает оказанное ему доверие.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства экономики Пензенской области, в настоящее время у врио министра Сергея Капралова трое заместителей.

Пост врио первого замминистра занимает Роман Трялин, должности врио замминистра — Евгений Поричанский и Сергей Козыро.