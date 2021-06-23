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Стартовал кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей»

16:48 | 23.06.2021 | Политика

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Регистрация на участие в кадровом проекте «Пензенская область — регион возможностей», который впервые объявлен с целью выявления и продвижения перспективных управленцев, стартовала в среду, 23 июня.

Стартовал кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором проекта выступило облправительство при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, к участию будут допускаться люди в возрасте от 24 до 55 лет, имеющие высшее образование, а также опыт управления не менее года либо стаж работы по специальности не менее трех лет.

По его словам, главная цель — совершенствование системы управления регионом.

«Понятно, что без новых молодых людей, без креативных, без деятельных профессионалов это невозможно», — отметил руководитель субъекта федерации в ходе брифинга, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что подход, используемый при формировании кадрового резерва и назначении людей на те или иные должности, должен быть не кулуарным или клановым, а конкурентным.

Он выразил уверенность в том, что используемая в рамках проекта методика позволит реализовать данный принцип.

«Это достаточно интересная методика. [...] Это будет, естественно, этап, связанный с написанием эссе, то есть человек как минимум продемонстрирует, что он умеет четко излагать мысли на бумаге, а это очень важно. [...] Потом, безусловно, это будет целая серия тестирований», — сказал врио губернатора, добавив, что результаты позволят оценить способность человека мыслить, усваивать информацию, быстро переключаться с одной проблематики на другую, принимать решения в сложных ситуациях и ответить на вопрос о том, готов ли он к выполнению серьезной управленческой работы.

Олег Мельниченко уточнил, что в составе наблюдательного совета кадрового проекта есть люди, прошедшие подобные процедуры.

«Сам я проходил через эти конкурсные процедуры, когда обучался на втором потоке так называемой «школы губернаторов», — отметил он.

Говоря о наградах для победителей проекта, Олег Мельниченко заявил, что они смогут войти в резерв управленческих кадров Пензенской области и получить рекомендации к назначению на государственные должности.

«Рассчитываем, что на выходе мы получим корпус оттестированных людей, по которым нам будет понятен их профессиональный профиль для того, чтобы использовать в дальнейшем в управленческой работе. Мы сформируем новый состав кадрового резерва правительства. Это 50 человек, которые будут в него включены. Мы определим круг лиц, которые будут рекомендованы для назначения на государственные должности [...] для того, чтобы мы могли сформировать состав правительства Пензенской области и органов управления осенью этого года», — сказал врио губернатора.

Он добавил, что также будут выявлены перспективные руководители, которые могут быть востребованы в бизнес-сфере.

«Самое главное — мы выявим людей, которые, в общем-то, хотят работать в этом направлении, у которых есть желание, у которых горят глаза, которые не обросли мхом, скажем так. Думаю, что это будет большой плюс в конечном итоге для нашего региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте 58регионвозможностей.рф.

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