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Павел Куликов избран заместителем главы Пензы

13:22 | 25.06.2021 | Политика

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Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в гордуме Пензы седьмого созыва Павел Куликов избран заместителем главы города на непостоянной основе в ходе 24-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 июня.

Павел Куликов избран заместителем главы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий вопрос был включен в повестку в качестве дополнительного.

Докладчиком по нему выступил глава города Владимир Мутовкин.

«Коллеги, предлагаю избрать на должность заместителя главы города Пензы на непостоянной основе и вношу кандидатуру Куликова Павла Владимировича», — сказал он.

Депутат от КПРФ Александр Трутнев поинтересовался у Павла Куликова, есть ли у него желание стать заместителем главы Пензы.

«Почему бы и нет», — ответил лидер пензенских либерал-демократов.

После этого состоялось тайное голосование в электронной форме, в ходе которого 27 депутатов высказались «за», один воздержался.

Решение гордумы вступает в силу со дня принятия.

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