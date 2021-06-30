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Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области станет министерством

14:44 | 30.06.2021 | Политика

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области будет переименовано в министерство. Соответствующее постановление регионального правительства №367-пП подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области станет министерством

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Переименовать управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области», — сказано в документе.

Временно исполняющему обязанности начальника управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину поручено совершить юридически значимые действия по переименованию ведомства, провести государственную регистрацию соответствующих изменений, необходимые организационно-штатные мероприятия, в двухнедельный срок подготовить и представить на утверждение проект положения о министерстве, а также проекты распорядительных актов об утверждении структуры и штатного расписания.

Департаменту государственного имущества Пензенской области следует внести необходимые изменения в реестр госимущества региона.

Управление государственной службы и кадров правительства Пензенской области должно подготовить проект распоряжения об утверждении предельной численности работников министерства и провести организационно-штатные мероприятия по его реализации.

Минфину Пензенской области предстоит подготовить предложения по внесению изменений в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с целью финансирования соответствующих мероприятий.

Согласно постановлению губернатора №111, в связи с переименованием управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области в министерство внесены изменения в структуру исполнительных органов государственной власти региона.

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