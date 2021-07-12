Мельниченко объявил о старте реформы органов власти в Пензенской области Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко объявил о старте реформы органов исполнительной власти региона, число которых планируется сократить с 25 до 18 за счет укрупнения ряда министерств и перераспределения полномочий.

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«То, о чем все так долго говорили, а именно — реформа системы управления и органов государственной власти Пензенской области, у нас началась. Постановление мы выпустили сегодня. С учетом тех шагов, которые мы предпримем и с учетом того кадрового корпуса, который у нас сейчас осуществляется, мы рассчитываем все-таки в сентябре выйти на компактную систему управления регионом с оптимизированными исполнительными органами государственной власти и, соответственно, с обновлением нашего кадрового резерва», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко напомнил, что на сегодняшний день в Пензенской области действует 25 органов исполнительной власти.

«В результате предпринятых, скажем так шагов, количество органов исполнительной власти Пензенской области сократится до 18, соответственно, с перераспределением целого ряда функций и полномочий в другие органы исполнительной власти и через укрупнение областных министерств для того, чтобы избежать в последующем большого количества, скажем так, структур, по которым нужно предпринимать межведомственную координацию», — пояснил руководитель субъекта федерации.

По его словам, это позволит повысить эффективность системы управления регионом.