Мельниченко подвел итоги заявочной кампании проекта «Пензенская область — регион возможностей» Политика

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. 4 тыс. 402 человека зарегистрировались в качестве участников кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Фото: 58регионвозможностей.рф

«Это показывает, что конкурс интересен для большого количества жителей Пензенской области, которые желают проявить себя как на государственной службе, так и в других сферах, в том числе в бизнесе», — отметил он в ходе брифинга, посвященного завершению заявочной кампании, который состоялся в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 22 июля.

По словам Олега Мельниченко, 78% людей, прошедших регистрацию, являются жителями Пензенской области.

«Остальные — наши земляки, которые в настоящее время работают за ее пределами. Даже есть у нас несколько заявок из дальнего и ближнего зарубежья», — добавил глава региона.

Он уточнил, что среди участников 53% женщин и 47% мужчин.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что все они получат возможность проявить себя во время тестирования на следующем этапе.

В свою очередь председатель наблюдательного совета проекта «Пензенская область — регион возможностей», генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров обратил внимание на то, что для наиболее достойных кандидатов будет создан новый социальный лифт.

«Все участники хотят видеть Пензенскую область успешным, развивающимся регионом. […] Как представитель крупного бизнеса и человек, много лет проработавший в реальном секторе экономики, я понимаю, насколько полезным может стать проект для развития Пензенской области», — констатировал он.

По словам руководителя блока оценочных мероприятий Дмитрия Лисицына, участвовавшего в брифинге по видеосвязи, до полудня 23 июля конкурсантам предстоит загрузить эссе с описанием существующих в регионе проблем и вариантов их решения, а 27–29 июля они пройдут тестирование.

«В первую очередь будут оцениваться не знания участников, а их интеллектуальный потенциал, способность анализировать информацию, интерпретировать ее, работать, находить взаимосвязи, делать выводы. [...] Задания составлены таким образом, что их могут решить как опытные управленцы, так и молодые специалисты», — пояснил он.

Финальный этап проекта, организованного при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», пройдет очно и будет включать в себя контрольное тестирование, а также различные виды заданий — как личных, так и командных, сообщает пресс-служба областного правительства.