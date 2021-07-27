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Минэкономики допустило нарушение при проведении конкурса на включение в кадровый резерв

16:31 | 27.07.2021 | Политика

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области допустило нарушение при проведении конкурса на включение в кадровый резерв. К такому выводу пришли представители прокуратуры региона в ходе проверки, организованной по жалобе гражданина.

Минэкономики допустило нарушение при проведении конкурса на включение в кадровый резерв. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что должностными лицами министерства при проведении конкурса на включение в кадровый резерв по должностям главной группы допущено нарушение порядка извещения заявителя о проведении второго этапа конкурса: вместо направления электронного письма с цифровой подписью он извещен посредством телефонного звонка», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор региона Наталья Канцерова внесла представление врио министра экономики Пензенской области Сергею Капралову.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к недопущению нарушений законодательства при проведении кадровых конкурсов», — подчеркивается в тексте.

В сообщении отмечается, что в данном конкретном случае победитель конкурса не был определен в связи с несоответствием профессиональных характеристик кандидатов, подавших заявки, предъявленным требованиям.

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