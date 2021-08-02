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Балахонский и Ермолаев назначены врио замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

10:48 | 02.08.2021 | Политика

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Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Валерий Балахонский и Андрей Ермолаев назначены временно исполняющими обязанности заместителей министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Балахонский и Ермолаев назначены врио замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас произошли кое-какие определенные изменения в органах исполнительной власти. На должность временно исполняющего обязанности заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Балахонский Валерий Николаевич. И Ермолаев Андрей Николаевич — также временно исполняющий обязанности заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 2 августа.

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что обновление управляющего состава «придаст министерству новую энергетику в текущей деятельности и приведет к улучшению системы управления в этой отрасли».

Как уточняет пресс-служба правительства Пензенской области, Валерий Балахонский утвержден в должности врио заместителя министра – начальника управления природных ресурсов и экологии, Андрей Ермолаев — врио заместителя министра – начальника управления лесного хозяйства.

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