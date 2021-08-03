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Пензенцы могут выбрать участок для голосования

10:46 | 03.08.2021 | Политика

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области, которые во время предстоящих выборов будут находиться не по адресу регистрации, указанному в паспорте, смогут проголосовать по месту нахождения.

Пензенцы могут выбрать участок для голосования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте облизбиркома, прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах в Госдуму России и досрочных выборах губернатора Пензенской области осуществляется со 2 августа через портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии (ТИК). Возможность подать такое заявление одним из перечисленных способов будет у избирателя в период по 13 сентября.

С 8 по 13 сентября их прием также будет организован в участковых избирательных комиссиях (УИК).

Порядок подачи заявления о включении гражданина в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва утвержден постановлением ЦИК России №7/51-8 от 25 мая 2021 года, на выборах в органы госвласти субъектов федерации — №7/52-8 от того же числа.

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