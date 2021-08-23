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Пензенский депутат посвятил восхождение на Эльбрус предстоящим выборам

15:06 | 23.08.2021 | Политика

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Петров, входящий в состав фракции «Единая Россия», посвятил восхождение на Эльбрус предстоящим выборам губернатора и депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Пензенский депутат посвятил восхождение на Эльбрус предстоящим выборам

Фото: Zspo.ru

«Впервые Дмитрий Петров совершил восхождение на Эльбрус на заре увлечения альпинизмом в 2007 году. С тех пор он не раз проводил отпуск в горах, в группе единомышленников преодолевая самые сложные маршруты на пути к другим горным вершинам», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что спустя 14 лет Дмитрий Петров решил вновь отправиться на Эльбрус вместе с экс-депутатом пензенской гордумы Владимиром Суховым.

«Свое второе восхождение на Эльбрус пензенские альпинисты посвятили предстоящим в сентябре выборам губернатора Пензенской области и депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ. Преодолев выбранный маршрут, на высоте 5 тыс. 642 метра над уровнем моря они развернули флаг Пензенской области», — отмечается в сообщении.

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