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Кравчук, Кудаченкова, Федотов и Шаронов вошли в состав регполитсовета «Единой России»

09:30 | 28.08.2021 | Политика

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Пенза, 28 августа 2021. PenzaNews. Учредитель ООО «Автодоринжиниринг» Денис Кравчук, исполняющая обязанности главы администрации Бековского района Светлана Кудаченкова, врио начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Сергей Федотов и генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Антон Шаронов избраны в состав регполитсовета «Единой России» в ходе третьего этапа XXXI конференции регионального отделения партии, состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова вечером в минувшую пятницу, 27 августа.

Кравчук, Кудаченкова, Федотов и Шаронов вошли в состав регполитсовета «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо этого, делегаты приняли решение ввести Дениса Кравчука, Сергея Федотова и Антона Шаронова в состав президиума регполитсовета.

Также в ходе третьего этапа конференции была утверждена программа, с которой «Единая Россия» пойдет на досрочные выборы губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба реготделения партии.

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