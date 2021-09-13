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Мельниченко назначил врио замруководителей трех министерств

09:45 | 13.09.2021 | Политика

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назначил врио заместителей руководителей трех министерств — ЖКХ и гражданской защиты населения, финансов и образования.

Мельниченко назначил врио замруководителей трех министерств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, Максим Изосимов занял должность врио заместителя министра – начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Елена Коломенцева стала врио заместителя министра образования региона.

Александр Салеев назначен врио заместителя министра финансов Пензенской области.

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 13 сентября, Олег Мельниченко призвал вновь назначенных врио замруководителей министерств оперативно включиться в работу.

До настоящего времени у врио министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаила Панюхина было двое заместителей — Дмитрий Герасимов и Михаил Кудимов; у врио министра образования Александра Воронкова трое — Алла Маркова, Гузяль Баткаева и Наталья Чистякова, у врио министра финансов Любови Финогеевой трое — Ирина Мучкаева, Марина Забара и Ирина Силукова.

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