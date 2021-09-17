Владимир Мутовкин проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Политика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин проголосовал на выборах депутатов Госдумы России и досрочных выборах губернатора Пензенской области на избирательном участке №25, расположенном в здании многопрофильной гимназии №13.

Фото: Pgduma.ru

«Это одно из важнейших политических мероприятий. Отдав свой голос, мы выбираем путь региона и страны на будущие годы. И от того, какой выбор будет сделан, зависит уровень развития и области как субъекта федерации, и всего государства в целом», — сказал Владимир Мутовкин после голосования.

По его мнению, крайне важно, чтобы каждый житель Пензы и области выразил свою гражданскую позицию в дни голосования.

Кроме того, Владимир Мутовкин отметил, что на избирательном участке, на котором он голосовал, обеспечены высокий уровень мер безопасности и строгое соблюдение режима ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса.

Глава Пензы поблагодарил за это членов участковой избирательной комиссии, сообщает пресс-служба гордумы.