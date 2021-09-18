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Чугай проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области

12:55 | 18.09.2021 | Политика

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Пенза, 18 сентября 2021. PenzaNews. Инженер отделения обеспечения (автомобильным транспортом) отдела обеспечения (повседневной деятельности) базы (обеспечения учебного процесса) филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева, депутат пензенской гордумы, председатель правления реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Петр Чугай проголосовал на выборах в Госдуму России и досрочных выборах губернатора Пензенской области на избирательном участке №102, расположенном в школе №66 города Пензы.

Чугай проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе общения с журналистами он положительно оценил тот факт, что в этом году голосование проходит три дня.

«Для людей это удобнее: не напрягаться, где-то не менять свой режим работы, а некоторые и не могут [прийти на избирательный участок в единый день голосования] по какой-то — по той или иной — причине», — отметил Петр Чугай.

Кроме того, по его мнению, трехдневное голосование позволяет обеспечить безопасность населения в условиях распространения коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает ход выборов, Петр Чугай заявил, что «не видел нарушений».

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