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ВЫБОРЫ Выборы в Госдуму в Пензенской области: «Единая Россия» — 55,92%, КПРФ — 16,89%

Выборы в Госдуму в Пензенской области: «Единая Россия» — 55,92%, КПРФ — 16,89%

23:47 | 19.09.2021 | Политика

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Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Партия «Единая Россия» набирает 55,92% голосов избирателей Пензенской области после обработки 107 протоколов УИК из 1 тыс. 67 по итогам выборов в Госдуму.

Выборы в Госдуму в Пензенской области: «Единая Россия» — 55,92%, КПРФ — 16,89%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным, которые ИА «PenzaNews» предоставили в облизбиркоме, КПРФ получает 16,89%, ЛДПР — 7,29%, «Справедливая Россия – За правду» — 6,75%, «Новые люди» — 5%, Партия пенсионеров — 2,5%, «Коммунисты России» — 1,26%.

Остальные партии получают менее 1%: «Яблоко» — 0,64%, «Зеленые» — 0,61%, Российская партия свободы и справедливости — 0,58%, «Родина» — 0,46%, «Зеленая альтернатива» — 0,43%, «Партия роста» — 0,18%, «Гражданская платформа» — 0,05%.

По предварительным сведениям, явка избирателей в Пензенской области составила 59,16%.

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