«Единая Россия» в Пензенской области набирает свыше 56% Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. «Единая Россия» на выборах в Госдуму по партийным спискам в Пензенской области набирает 56,43% голосов избирателей после обработки 78,63% протоколов УИК.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным, которые ИА «PenzaNews» предоставили в облизбиркоме, КПРФ получает 17,01%, ЛДПР — 7,52%, «Справедливая Россия – За правду» — 6,11%, «Новые люди» — 4,91%, Партия пенсионеров — 2,28%, «Коммунисты России» — 1,26%.

Остальные партии набирают менее 1%: «Яблоко» — 0,67%, Российская партия свободы и справедливости — 0,64%, «Зеленые» — 0,61%, «Зеленая альтернатива» — 0,47%, «Родина» — 0,45%, «Партия роста» — 0,22%, «Гражданская платформа» — 0,08%.

По предварительным сведениям, явка избирателей на выборы в Госдуму в Пензенской области составила 57,98%.