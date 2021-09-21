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Руденский и Самокутяев признаны избранными депутатами Госдумы по округам №146 и №147

15:59 | 21.09.2021 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области, исполняя полномочия окружного избиркома, признала Игоря Руденского и Александра Самокутяева, представляющих партию «Единая Россия», избранными депутатами Госдумы РФ восьмого созыва по пензенскому одномандатному избирательному округу №146 и лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 соответственно.

Руденский и Самокутяев признаны избранными депутатами Госдумы по округам №146 и №147

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выборы в этих округах признаны состоявшимися, а их результаты — действительными.

«Признать избранным депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – пензенский одномандатный избирательный округ №146» зарегистрированного кандидата Руденского Игоря Николаевича, набравшего 182 тыс. 166 (60,4%) голосов избирателей», — говорится в постановлении облизбиркома №157/1067-6 от 21 сентября, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Согласно протоколу о результатах выборов в округе №146, за других кандидатов было отдано следующее число голосов: Алексей Иванов (КПРФ) — 45 тыс. 604, Павел Куликов (ЛДПР) — 15 тыс. 564, Андрей Абрамов (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 174, Сергей Новиков («Новые люди») — 12 тыс. 891, Антон Юрченко («Справедливая Россия – За правду») — 12 тыс. 104, Алина Можачкина-Грибанова («Зеленые») — 6 тыс. 562, Юрий Вобликов («Яблоко») — 3 тыс. 982, Сергей Яхов (Российская партия свободы и справедливости) — 3 тыс. 843.

«Признать избранным депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – лермонтовский одномандатный избирательный округ №147» зарегистрированного кандидата Самокутяева Александра Михайловича, набравшего 151 тыс. 889 (53,64%) голосов избирателей», — сказано в постановлении облизбиркома №157/1069-6.

Согласно протоколу о результатах выборов в округе №147, другие кандидаты получили в свою поддержку следующее число голосов: Александр Трутнев (КПРФ) — 48 тыс. 95, Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») — 29 тыс. 521, Андрей Рекаев (ЛДПР) — 16 тыс. 157, Игорь Никитенко (Партия пенсионеров) — 15 тыс. 514, Кирилл Метальников («Яблоко») — 12 тыс. 422.

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