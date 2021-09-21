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Утверждены результаты досрочных выборов губернатора Пензенской области

16:35 | 21.09.2021 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области утвердила результаты досрочных выборов губернатора, признав избранным главой региона Олега Мельниченко, представляющего партию «Единая Россия».

Утверждены результаты досрочных выборов губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Признать досрочные выборы губернатора Пензенской области 19 сентября 2021 года состоявшимися и результаты выборов — действительными. Признать избранным губернатором Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича, набравшего 428 тыс. 868 (72,38%) голосов избирателей», — говорится в постановлении облизбиркома, которое принято на заседании во вторник, 21 сентября.

Согласно протоколу о результатах досрочных выборов губернатора, другие кандидаты получили в свою поддержку следующее число голосов: Олег Шаляпин (КПРФ) — 73 тыс. 153, Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714, Александр Васильев (ЛДПР) — 33 тыс. 593, Петр Чугай (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650.

После того, как члены комиссии подписали документы, глава облизбиркома Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение, подтверждающее, что он избран на должность губернатора Пензенской области.

Обращаясь к присутствующим, Олег Мельниченко выразил признательность за их работу.

«Уважаемые члены комиссии, хочу поблагодарить вас за хорошую, слаженную работу в ходе подготовки и проведения выборов губернатора Пензенской области. Огромное вам спасибо за то дело, которое вы сделали честно, беспристрастно. Мы со своей стороны тоже не нарушали закон», — сказал он.

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