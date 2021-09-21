Утверждены результаты досрочных выборов губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области утвердила результаты досрочных выборов губернатора, признав избранным главой региона Олега Мельниченко, представляющего партию «Единая Россия».

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«Признать досрочные выборы губернатора Пензенской области 19 сентября 2021 года состоявшимися и результаты выборов — действительными. Признать избранным губернатором Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича, набравшего 428 тыс. 868 (72,38%) голосов избирателей», — говорится в постановлении облизбиркома, которое принято на заседании во вторник, 21 сентября.

Согласно протоколу о результатах досрочных выборов губернатора, другие кандидаты получили в свою поддержку следующее число голосов: Олег Шаляпин (КПРФ) — 73 тыс. 153, Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714, Александр Васильев (ЛДПР) — 33 тыс. 593, Петр Чугай (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650.

После того, как члены комиссии подписали документы, глава облизбиркома Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение, подтверждающее, что он избран на должность губернатора Пензенской области.

Обращаясь к присутствующим, Олег Мельниченко выразил признательность за их работу.

«Уважаемые члены комиссии, хочу поблагодарить вас за хорошую, слаженную работу в ходе подготовки и проведения выборов губернатора Пензенской области. Огромное вам спасибо за то дело, которое вы сделали честно, беспристрастно. Мы со своей стороны тоже не нарушали закон», — сказал он.