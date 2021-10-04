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Федотов назначен вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства

09:14 | 04.10.2021 | Политика

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Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Сергей Федотов назначен вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Федотов назначен вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области назначен Федотов Сергей Валерьевич. С сегодняшнего дня начинаем работать, Сергей Валерьевич, в полную силу», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 4 октября.

Олег Мельниченко добавил, что, помимо аппарата и управления делами губернатора, Сергей Федотов будет курировать работу представительства правительства Пензенской области при правительстве России.

«В ведение Сергея Валерьевича переходит вновь созданное министерство общественной безопасности и и обеспечения деятельности мировых судей с «Государственным юридическим бюро [Пензенской области]» и департамент по делами архивов с «Госархивом Пензенской области», — отметил глава региона.

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