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Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области

09:33 | 04.10.2021 | Политика

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Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Виктор Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первым заместителем председателя правительства Пензенской области назначен Кувайцев Виктор Николаевич. Виктор Николаевич будет у нас заниматься строительством и жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

Олег Мельниченко уточнил, что в введении Виктора Кувайцева будет находиться три министерства — строительства и дорожного хозяйства; ЖКХ и гражданской защиты населения; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона со всеми подведомственными учреждениями и организациями, в числе которых — ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области», региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и ГУП «Областная газоэнергетическая компания».

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