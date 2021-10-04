Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области Политика

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Виктор Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Первым заместителем председателя правительства Пензенской области назначен Кувайцев Виктор Николаевич. Виктор Николаевич будет у нас заниматься строительством и жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

Олег Мельниченко уточнил, что в введении Виктора Кувайцева будет находиться три министерства — строительства и дорожного хозяйства; ЖКХ и гражданской защиты населения; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона со всеми подведомственными учреждениями и организациями, в числе которых — ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области», региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и ГУП «Областная газоэнергетическая компания».