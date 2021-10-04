Ягов назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области Политика

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Олег Ягов назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Первым заместителем председателя правительства назначен Ягов Олег Васильевич, он сегодня в командировке», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

Олег Мельниченко уточнил, что в ведении Олега Ягова остаются два министерства — образования, физкультуры и спорта — со всеми подведомственными учреждениями, включая центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области и Институт регионального развития, а также сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.