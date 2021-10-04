EN
17:48:33 Понедельник, 4 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ягов назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области

09:55 | 04.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Олег Ягов назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ягов назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первым заместителем председателя правительства назначен Ягов Олег Васильевич, он сегодня в командировке», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

Олег Мельниченко уточнил, что в ведении Олега Ягова остаются два министерства — образования, физкультуры и спорта — со всеми подведомственными учреждениями, включая центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области и Институт регионального развития, а также сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Новости партнеров
Читайте также
Годовой план реализации программы «Стимул» в Пензенской области выполнен на 72,7% Под Пензой изъята фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей
В Пензенской области 6 октября зазвучат сирены В Пензенской области за сутки подтверждено 255 случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ Жителю Сосновоборска назначен штраф в 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама