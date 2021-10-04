Мельниченко примет участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета Политика

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко примет участие в парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которые пройдут в Совете Федерации в предстоящий вторник, 5 октября.

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«Сегодня я убываю в служебную командировку, [...] министр финансов тоже вылетает. У нас большие слушания по бюджету в Совете Федерации», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

По его словам, в рамках данного мероприятия предстоит защитить интересы региона при формировании бюджета на трехлетний период.

«6 [октября] я встречаюсь с [генеральным директором «Дом.рф» Виталием] Мутко по инфраструктурным кредитам в рамках модернизации инфраструктуры Пензенской области», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что на время его отсутствия с 4 по 6 октября исполнение обязанностей руководителя субъекта федерации будет возложено на Сергея Федотова, который назначен на должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.