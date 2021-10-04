EN
17:48:55 Понедельник, 4 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко примет участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

12:20 | 04.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко примет участие в парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которые пройдут в Совете Федерации в предстоящий вторник, 5 октября.

Мельниченко примет участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня я убываю в служебную командировку, [...] министр финансов тоже вылетает. У нас большие слушания по бюджету в Совете Федерации», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

По его словам, в рамках данного мероприятия предстоит защитить интересы региона при формировании бюджета на трехлетний период.

«6 [октября] я встречаюсь с [генеральным директором «Дом.рф» Виталием] Мутко по инфраструктурным кредитам в рамках модернизации инфраструктуры Пензенской области», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что на время его отсутствия с 4 по 6 октября исполнение обязанностей руководителя субъекта федерации будет возложено на Сергея Федотова, который назначен на должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Годовой план реализации программы «Стимул» в Пензенской области выполнен на 72,7% Под Пензой изъята фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей
В Пензенской области 6 октября зазвучат сирены В Пензенской области за сутки подтверждено 255 случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ Жителю Сосновоборска назначен штраф в 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама