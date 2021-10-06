EN
19:15:40 Среда, 6 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области предлагается сохранить размер ежемесячной выплаты депутатам

16:28 | 06.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Проект постановления Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, согласно которому размер ежемесячной компенсационной выплаты, полагающейся депутатам, предлагается сохранить в 2022 году на уровне 2021-го, внесен на рассмотрение регионального парламента.

В Пензенской области предлагается сохранить размер ежемесячной выплаты депутатам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с ч. 1 ст. 21 закона Пензенской области от 28 июня 2005 года №829-ЗПО «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области» установить на 2022 год сумму компенсационной выплаты в размере фактически произведенных расходов на осуществление депутатских полномочий, но не более 10 тыс. рублей ежемесячно», — сказано в проекте постановления.

В нем добавляется, что выплата будет производиться раз в квартал за счет ассигнований по смете расходов Законодательного собрания Пензенской области на основании распоряжения спикера.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе инвалид получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели водителя автомашины «Chery Tiggo»
Под Пензой набросившийся на сотрудников полиции мужчина приговорен к 2,5 годам колонии Проверка организована по факту гибели пешехода под Пензой
В Пензенской области за сутки подтверждено 260 случаев заражения коронавирусом Очередная сессия пензенского Заксобрания состоится 22 октября
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама