В Пензенской области предлагается сохранить размер ежемесячной выплаты депутатам Политика

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Проект постановления Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, согласно которому размер ежемесячной компенсационной выплаты, полагающейся депутатам, предлагается сохранить в 2022 году на уровне 2021-го, внесен на рассмотрение регионального парламента.

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«В соответствии с ч. 1 ст. 21 закона Пензенской области от 28 июня 2005 года №829-ЗПО «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области» установить на 2022 год сумму компенсационной выплаты в размере фактически произведенных расходов на осуществление депутатских полномочий, но не более 10 тыс. рублей ежемесячно», — сказано в проекте постановления.

В нем добавляется, что выплата будет производиться раз в квартал за счет ассигнований по смете расходов Законодательного собрания Пензенской области на основании распоряжения спикера.