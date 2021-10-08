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Комаров вручил госнаграды Лидину и Каденкову

18:56 | 08.10.2021 | Политика

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Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил государственные награды председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину и депутату Госдумы РФ Дмитрию Каденкову в ходе заседания Ассоциации законодателей Поволжья, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 8 октября.

Дмитрий Каденков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Валерий Лидин награжден орденом Почета за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Дмитрий Каденков, занимавший должность главного федерального инспектора по Пензенской области с 2009 года, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за обеспечение деятельности администрации Президента РФ и многолетнюю добросовестную работу.

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