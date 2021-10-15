В Пензе в декларациях глав управлений и директоров учреждений выявлены недостоверные сведения Политика

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Факты представления руководителями управлений и муниципальных учреждений недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера выявлены в ходе прокурорской проверки, проведенной в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Выявлены факты представления руководителями иных органов местного самоуправления Пензы, руководителями муниципальных учреждений недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи, представленных за 2019 год: неполностью указывались полученные доходы, не указывались банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с этим главе администрации Пензы было внесено представление.

«По итогам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений; шесть лиц — начальник управления культуры Пензы, начальник управления муниципального имущества Пензы, глава администрации Ленинского района Пензы, директор МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Пензы», директор МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство», директор МКУ «Центр закупок» — привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечается в тексте.