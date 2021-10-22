EN
19:21:29 Пятница, 22 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском Заксобрании будет проводиться правительственный час

15:13 | 22.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Новый формат информирования депутатов Законодательного собрания Пензенской области о деятельности членов регионального правительства планируется внедрить в ближайшее время.

В пензенском Заксобрании будет проводиться правительственный час. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В пятницу, 22 октября, в ходе 45-й очередной сессии были внесены изменения в регламент Законодательного собрания Пензенской области, который дополнен статьей 49.3, предусматривающей возможность проведения правительственного часа.

«На сессии Законодательного собрания может предусматриваться время для заслушивания информации членов правительства Пензенской области по вопросам, относящимся к сферам их деятельности. В рамках правительственного часа также предусматривается время для ответов членов правительства Пензенской области на вопросы депутатов Законодательного собрания», — говорится в соответствующем постановлении регионального парламента.

В нем уточняется, что правительственный час будет начинаться с доклада приглашенного лица продолжительностью не более 20 минут, затем депутаты смогут задать свои вопросы, при этом на ответы отводится по 3 минуты.

«Прения в рамках правительственного часа не проводятся. Приглашенный член правительства Пензенской области, выступивший с докладом, вправе выступить с заключительным словом», — добавляется в тексте.

Постановление Законодательного собрания, которым предусмотрена возможность проведения правительственного часа, вступает в силу со дня официального опубликования.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский художник не вошел в число авторов лучших работ на фестивале «ФормАрт» Столяров возглавил комитет Заксобрания по соцполитике
В Пензенской области за сутки подтверждено 340 случаев заражения коронавирусом Специалисты «Пензаэнерго» за 9 месяцев реконструировали почти 90 км распределительных сетей
Столяров получил удостоверение и знак депутата пензенского Заксобрания Житель Русского Камешкира обвиняется в смерти собутыльника
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама