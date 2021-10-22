В пензенском Заксобрании будет проводиться правительственный час Политика

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Новый формат информирования депутатов Законодательного собрания Пензенской области о деятельности членов регионального правительства планируется внедрить в ближайшее время.

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В пятницу, 22 октября, в ходе 45-й очередной сессии были внесены изменения в регламент Законодательного собрания Пензенской области, который дополнен статьей 49.3, предусматривающей возможность проведения правительственного часа.

«На сессии Законодательного собрания может предусматриваться время для заслушивания информации членов правительства Пензенской области по вопросам, относящимся к сферам их деятельности. В рамках правительственного часа также предусматривается время для ответов членов правительства Пензенской области на вопросы депутатов Законодательного собрания», — говорится в соответствующем постановлении регионального парламента.

В нем уточняется, что правительственный час будет начинаться с доклада приглашенного лица продолжительностью не более 20 минут, затем депутаты смогут задать свои вопросы, при этом на ответы отводится по 3 минуты.

«Прения в рамках правительственного часа не проводятся. Приглашенный член правительства Пензенской области, выступивший с докладом, вправе выступить с заключительным словом», — добавляется в тексте.

Постановление Законодательного собрания, которым предусмотрена возможность проведения правительственного часа, вступает в силу со дня официального опубликования.