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Итальянцев назначен главным архитектором Пензенской области

10:16 | 25.10.2021 | Политика

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Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Александр Итальянцев назначен первым заместителем министра – начальником управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, главным архитектором региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Итальянцев назначен главным архитектором Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Александр Петрович родом из Пензенской области, но долгое время находился вне пределов [региона], работал на различных должностях, в том числе и в творческо-архитектурной сфере. В последнее время работал в Москве. Александр Петрович дал согласие работать с нами здесь, в Пензенской области, в нашей команде», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции.

Олег Мельниченко добавил, что необходимо «завершить все начатые реформы в системе градостроения», чтобы менять архитектурный облик региона.

«Хочу пожелать Александру Петровичу хорошей, продуктивной работы на ответственном посту главного архитектора Пензенской области», — отметил он, подчеркнув, что данный специалист будет напрямую подчиняться губернатору.

Руководитель субъекта федерации также анонсировал обновление градостроительного совета.

По его словам, к началу декабря планируется подойти «с новыми подходами к системе градостроительной деятельности Пензенской области».

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