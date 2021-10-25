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Антонов стал замглавы министерства экономического развития и промышленности

14:04 | 25.10.2021 | Политика

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Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Михаил Антонов назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра – начальника управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Антонов стал замглавы министерства экономического развития и промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Михаила Геннадьевича [Антонова] мы также знаем как человека достаточно опытного; человека, который хорошо знает промышленность, Николай Петрович [Симонов, председатель правительства Пензенской области] мне не даст соврать; человека, которого промышленники знают очень хорошо, который выстроил с ними конструктивный диалог, умеет организовать работу», — сказал глава региона, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

Олег Мельниченко пожелал Михаилу Антонову, который до этого занимал должность врио замминистра – начальника управления промышленности министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области, плодотворной работы на новом посту.

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