Планируется внести изменения в схему одномандатных округов на выборах в пензенское Заксобрание Политика

Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области обратилась в Законодательное собрание с представлением о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента.

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Данное обращение связано с присвоением наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Пензы, а также с присвоением названий улицам в селе Засечном Пензенского района.

Предлагаемые изменения касаются описания территорий округов №1–8.

На основании обращения облизбиркома подготовлен проект постановления Законодательного собрания Пензенской области, в случае принятия которого будут внесены изменения в схему одномандатных округов.