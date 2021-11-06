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Планируется внести изменения в схему одномандатных округов на выборах в пензенское Заксобрание

13:24 | 06.11.2021 | Политика

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Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области обратилась в Законодательное собрание с представлением о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента.

Планируется внести изменения в схему одномандатных округов на выборах в пензенское Заксобрание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данное обращение связано с присвоением наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Пензы, а также с присвоением названий улицам в селе Засечном Пензенского района.

Предлагаемые изменения касаются описания территорий округов №1–8.

На основании обращения облизбиркома подготовлен проект постановления Законодательного собрания Пензенской области, в случае принятия которого будут внесены изменения в схему одномандатных округов.

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