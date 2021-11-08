Басенко считает необходимым повысить эффективность управления муниципальным имуществом Политика

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Александр Басенко, участвующий в конкурсе на замещение должности мэра, считает необходимым повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

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«Недостаток средств не позволяет в полном объеме выполнять те полномочия, которые возложены на нас. Как раз таки точка роста — это поиск возможностей по увеличению финансирования полномочий администрации, в частности, это более эффективное использование и управление муниципальным имуществом, более эффективное управление бюджетом при его планировании. Это позволит дополнительные средства направить на выполнение наших задач», — сказал он, отвечая на вопросы членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы в понедельник, 8 ноября.

Александр Басенко выразил мнение, что муниципальные предприятия «должны более активную роль играть в наполнении бюджета города».

При этом он не исключил, что возвращение серьезного контроля за деятельностью таких предприятий потребует изменений в структуре администрации Пензы.

По словам претендента на пост мэра, рассматривается возможность создания централизованной бухгалтерии, юридического управления и планово-экономической службы для муниципальных предприятий.

Комментируя тему предстоящей ликвидации по всей стране унитарных предприятий, Александр Басенко обратил внимание на то, что на федеральном уровне предусмотрен переходный период до 2025 года.

«Мы за этот период времени [...] прежде всего будем оптимизировать численность данных предприятий для того, чтобы сократить управленческие расходы», — пояснил он свою позицию.

Александр Басенко добавил, что параллельно следует выстраивать отношения с бизнесом, который впоследствии сможет исполнять полномочия, до этого возложенные на муниципалитет.

«На мой взгляд, будет правильно здесь партнерство с бизнесом развивать в плане того, чтобы объекты недвижимости и основные средства, которыми управляют на текущий момент эти [муниципальные] предприятия, передавать бизнесу», — сказал он.

Александр Басенко привел в пример учреждение «Детское и лечебное питание», которое выполняет социально значимую функцию.

«Полностью ликвидировать такое предприятие будет неправильно. Надо сначала подготовить возможность передать эти полномочия в частные руки, а потом уже заниматься ликвидацией. Надо взвешенно подходить к этим вещам», — резюмировал он.