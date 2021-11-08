Шулькин заявил о необходимости наделения администраций районов Пензы допполномочиями Политика

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Глава администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин, участвующий в конкурсе на замещение должности мэра, заявил о необходимости наделения администраций районов города дополнительными полномочиями и увеличения их финансирования.

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«К сожалению, сегодня администрации районов не имеют достаточных полномочий и бюджетных средств для решения проблемных вопросов. Эту ситуацию необходимо изменить, роль администраций районов — усилить, наделив их полномочиями и денежными ресурсами. Жители в первую очередь за помощью обращаются именно в администрации районов, и от качественного решения проблем зависит отношение к власти», — сказал он в ходе заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы в понедельник, 8 ноября.

Андрей Шулькин добавил, что считает первоочередными задачами улучшение работы с письмами и обращениями граждан, проведение встреч с населением по месту жительства и в трудовых коллективах, а также обеспечение устойчивого экономического роста.

Последнюю, по его словам, можно решить за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и улучшения инвестиционной привлекательности города.